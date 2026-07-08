Posebno zabrinjava što deo zaplenjenih proizvoda nije bio namenjen samo za ličnu upotrebu, već i za dalju preprodaju vršnjacima.

Vejp uređaji stizali su iz Kine, preko skladišta u zemljama Evropske unije, a zatim pošiljkama završavali na adresama u Hrvatskoj, piše Jutarnji.

Tokom akcije carinici su zaplenili gotovo hiljadu uređaja, izdali sedam prekršajnih naloga sa ukupnim kaznama od 4.350 evra, podneli četiri optužna predloga sudovima za mlade i obračunali dodatnih 5.915 evra na ime akciza.

Lekari upozoravaju: Sve više trovanja

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da elektronske cigarete nepoznatog porekla predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje mladih. U Kliničkom bolničkom centru Zagreb tokom maja na hitnoj pomoći završilo je petoro tinejdžera zbog posledica korišćenja vejpova.

Reč je o srednjoškolcima uzrasta od 15 do 17 godina koji su imali bolove u grudima, povraćanje, gubitak svesti i simptome nalik epileptičnim napadima. Lekari navode da se u poslednje vreme beleži sve više slučajeva trovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vejpovi, iako njihov stvarni sastav često nije poznat.

Upozorenje roditeljima

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravlje ističu da je posebno opasna distribucija neproverenih proizvoda koji se prodaju van zvaničnih kanala, jer niko ne može sa sigurnošću da utvrdi njihov sastav niti posledice koje mogu izazvati.

Najavljeno je da će deo zaplenjenih vejpova biti poslat na laboratorijsku analizu kako bi se utvrdilo šta se zapravo nalazi u njima, dok će preostali uređaji biti uništeni.