"Što pre okončamo ovaj sukob, to će biti bolje za Evropu, za Rusiju i za globalni mir", rekao je Merc na marginama NATO samita u Ankari. Najavio je i da će Evropa nastaviti da pomaže Ukrajinu i da je u tom smislu pokrenuta inicijativa da se Ukrajini garantuje kontinuirana podršku u iznosu od 70 milijardi evra godišnje za period 2026-2027.

"Sada je isključivo na Rusiji da okonča ovaj rat. Danas ćemo još jednom učiniti sve što je u našoj moći da postignemo ovaj cilj i pošaljemo jasnu poruku Moskvi", rekao je Merc, prenosi Adnkronos.

Ocenio je i da će samit NATO doneti "novi duh", odnosno da će da označi novo poglavlje za savez, jačajući saradnju i jedinstvo između SAD-a i evropskih partnera, prenosi Anadolija.

"Uveren sam da ćemo, počevši od Ankare, da vidimo novi duh unutar NATO-a, onaj koji će savez učiniti jačim i ujedinjenijim", rekao je on. Dodao je da su evropske članice alijanse spremne da preuzmu veću odgovornost i značajno povećavaju izdvajanja za odbranu kako bi ispunile ciljeve postavljene na prethodnom samitu lidera NATO-a 2025. godine.

"Prošle godine u Hagu smo odlučili da značajno pojačamo naše odbrambene napore i to smo i ostvarili. Učinićemo NATO evropskijim kako bi mogao da ostane transatlantski", rekao je Merc.