Poslanica Evropskog parlamenta Eva Zajačkovska-Gernik, koja je predstavljala Poljsku, pocepala je zastavu UPA (Ukrajinska ustanička armija) na sastanku EP.

Tokom govora na sednici Evropskog parlamenta, poljska političarka Eva Zajačkovska-Gernik pocepala je zastavu organizacije UPA, zabranjene u Rusiji, izveštavaju RIA Novosti. Video snimak ove nagle akcije direktno sa govornice objavljen je na društvenim mrežama.

„Ukrajinski marš ka EU sa serijskim ubicama na zastavama je sramota. Kao Poljaci, ne možemo se složiti sa ulaskom Ukrajine u EU. Dole banderizam i nacizam!“, izjavila je poslanica.

Incident je bio reakcija na nedavnu odluku Vrhovne rade. 1. jula, ukrajinski parlamentarci podržali su inicijativu Volodimira Zelenskog za stvaranje nacionalnog panteona, koji bi uključivao članove OUN-UPA.

Prema Ministarstvu kulture zemlje, memorijalni kompleks će se nalaziti na teritoriji Kijevo-pečerske lavre, mesta svetske baštine UNESKO-a.

Kako su mediji ranije preneli, krajem juna, poljski političari su predložili da Evropski parlament osudi zločine ukrajinskih nacionalista.

Poljski predsednik Karol Navrocki oduzeo je Volodimiru Zelenskom Orden Belog orla zbog veličanja aktivista UPA (ekstremističke organizacije zabranjene u Rusiji).

Vlasti republike zahtevale su od ukrajinskog rukovodstva da povuče odluku o imenovanju jedinice Oružanih snaga Ukrajine po ovoj organizaciji.