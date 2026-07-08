Poziv je usledio nakon što su Izrael i Liban prošlog meseca u Vašingtonu potpisali okvirni sporazum, posle nekoliko dana pregovora uz posredovanje SAD, čiji je cilj bio okončanje sukoba između Izraela i proiranske militantne grupe Hezbolah.

Da će Aun posetiti Vašington 21. jula dan ranije je otkrio izraelski ambasador u SAD Jehiel Lajter. Sjedinjene Američke Države nastojale su da organizuju trilateralni sastanak između Auna, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsednika SAD Donalda Trampa, ali je Bejrut odbio tu ideju sve dok Izrael zadržava svoje snage u južnom Libanu.

Nakon prošlonedeljnog telefonskog razgovora između Trampa i Netanjahua, iz Kabineta izraelskog premijera saopšteno je da će se njih dvojica uskoro sastati u Sjedinjenim Američkim Državama, ali datum sastanka još nije potvrđen, piše Tajms of Izrael.

Izraelski ratni avioni pokrenuli tri talasa noćnih vazdušnih napada na južni Liban

Izraelski ratni avioni pokrenuli su tri talasa noćnih vazdušnih napada na južni Liban, objavila je danas Libanska nacionalna novinska agencija (NNA).

Kako se navodi, napadi su pogodili područje između gradova Beit Jahun, Kunin i Brahit, u okrugu Bint Džbejl.

"Neprijateljski ratni avioni izveli su vazdušni napad oko 02.00 ujutru na šumu Ali al-Taher na obodu Nabatije al-Fauke, čemu je prethodilo povremeno artiljerijsko granatiranje područja", prenela je NNA.

Ranije ove sedmice, u ponedeljak, četiri osobe su poginule u izraelskom napadu na automobil na jugu Libana.

Prema navodima Ministarstva zdravlja Libana, među poginulima bila je i direktorka škole. Izraelska vojska navela je da je gađala vozilo sa četiri osobe za koje tvrdi da su se približavale području koje Izrael označava kao "bezbednosnu zonu" na jugu Libana i da su predstavljale pretnju njegovim snagama, prenosi Rojters.

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