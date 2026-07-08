U komentarima objavljenim na platformi X, o kojima je govorio i tokom gostovanja na CNN-u u utorak, Stavridis je rekao da Tramp može da „opere ruke i povuče se“, dodajući da je ta prva opcija „zaista loša ideja“.

Druga mogućnost je da pokrene „masovne, ogromne“ udare na Iran, a treća da „postepeno pojača napade i pokuša da primora Irance na odgovornije ponašanje“.

„Ne mislim da je bilo koja od tih opcija dobra, ali ključ će biti u tome u kojoj meri može da izvrši stvarni pritisak na iransku ekonomiju“, dodao je Stavridis.

Njegove izjave usledile su nakon što je američka vojska pokrenula novu rundu udara na Iran kao odgovor na napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u operaciji pogođeno više od 80 ciljeva, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, komandne i kontrolne centre, obalske radarske položaje, lokacije protivbrodskih raketa, kao i desetine plovila kojima upravlja Islamska revolucionarna garda Irana.

Obnovljena vojna dejstva predstavljaju novu ozbiljnu eskalaciju tenzija između Vašingtona i Teherana, nakon nekoliko nedelja pojačane nestabilnosti u regionu.

„Neizazvana agresija iranskih snaga predstavlja jasno i opasno kršenje primirja i ugrožava slobodu plovidbe“, navela je Centralna komanda SAD u delu svog saopštenja objavljenog u utorak uveče na platformi X.

Najnoviji udari usledili su nakon iranskih napada u Ormuskom moreuzu, jednom od najprometnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte, što će verovatno izazvati novu zabrinutost za regionalnu bezbednost i mogućnost šireg sukoba, dok administracija predsednika SAD Donalda Trampa razmatra naredne korake, piše Njuzvik.

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