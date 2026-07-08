Pevač Andrija Bajić preminuo je 7. jula, u 88. godini na Vojnomedicinskoj akademiji, a tužnu vest potvrdila je njegova supruga, pevačica Svetlana poznatija kao Mala Cana.

Njihova ljubavna priča poslednjih meseci privukla je veliku pažnju javnosti, naročito nakon što se saznalo da je između supružnika bila razlika od čak 41 godine.

Iako su već 15 godina u braku, o svojoj ljubavi retko su govorili, a u aprilu su u jednom intervjuu prvi put otkrili kako je sve počelo.



Mala Cana ispričala je da je Andriju upoznala dok je pokušavala da dobije licencu za udruženje, ali da tada između njih nije bilo ničega više od poslovnog odnosa.

- Andriju sam upoznala tako što sam tražila licencu za udruženje, on mi je rekao da sačekam da prođe Nova godina da ne bih plaćala duplo. Međutim, toliko sam bila razočarana krugom muzičara sa kojima sam radila, da sam poželela da odustanem od svega. Imala sam ucene... Pozvala sam Andriju da mu kažem da odustajem i da ne želim da uzmem licencu. Pitao me je da li možemo da se vidimo da razgovaramo, ja sam rekla da ne možemo da se vidimo. On mi je došao na nastup, meni se noge odsekle. On je sedeo celo veče, imamo sliku od te večeri. Mi smo se slikali tako što me je zagrlio, ja sam mu uhvatila ruke, slikali smo se jedno uz drugoga - ispričala je tada i otkrila kada se rodila ljubav:

- Mi smo radili i putovali godinu dana. On mi je pričao o životu, o pokojnoj supruzi i da moram da imam nekoga. Ništa nije vodilo ka tome da nas dvoje budemo zajedno, iskreno. Otišao je za Ameriku da rad i zvao me je rekao da ima problem sa smeštajem. Kada mi je to rekao ja sam zvala sve naše prijatelje, sve sam digla na noge. Tada sam osetila nešto u grudima, neku brigu, strah, neku emociju. Tada, prvi put. Kada je došao, zagrlila sam ga i čini mi se da je taj zagrljaj trajao kao večnost. To je sve išlo, nije bilo prvog koraka. Nije on tada meni krenuo da se udvara ili nešto, ali eto to je bio prvi korak taj zagrljaj i ćutanje.

Pevačica je tada priznala i da su zbog velike razlike u godinama često bili tema komentara i ogovaranja među kolegama sa estrade.

- Sve su to bile šonje, velika imena, kolege - ali šonje. Nama se smeju dok su sa nama, a kako okrenemo leđa oni nas ogovaraju. Nikada nam niko u lice nije ništa rekao, niti nas je "peckao".

Andrija Bajić je u istom razgovoru otkrio da nije imao dilemu kako će njegovu novu ljubav prihvatiti ćerke.

- Nisam se plašio jer nisam ja sada rešio da je smuvam i oženim. To je bilo spontano, ja sam nju hteo da udam za moje poznanike i prijatelje - rekao je tada pevač za Blic.

Podsetimo, Mala Cana u ranim jutarnjim časovima došla je na VMA, kako bi indifikovala telo svog preminulog supruga Andriju Bajića.

Ona je utučena i ispijena dala izjavu, pa pomenula ćerke pokojnog Bajića.

- Nikako sam! Ništa mu nisam rekla samo sam mu rekla da me čeka da ću da dođem i da ga volim. Ćerke su mu se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade jer ja imam veća prava kao supruga. Hoće da ga sahrane u Aleji velikana.

- Ja sam ga sad ljubila i njegove oči i sve sam mu ljubila i govorila da me čeka. Samo da me čeka i da ću ja da dođem bez obzira - govorila je Cana zavijena u crno, pa nastavila o njegovim ćerkama.

- Postoji zakon koji štiti mene kao njegovu ženu. Oni se nisu obratili niti pitali za bilo šta, sram ih bilo! Posle svega, sram ih bilo. Pustite vi mene ja sam navikla na muke. One su uništile život i meni i njemu. Imao je dijagnozu ali ja se kunem životom svojim makar mi to poslednje bilo neće se na ovome završiti - govorila je Cana o ćerkama pevača



- Samo Bog neka im oprosti! Ja sam s njim mnoge stvari loše prošla i kad nije mogao na noge, ja sam ga presvlačila, kupala, prala. Njima je bilo gadno, bio im je gadan taj katetar. Sve sam radila do poslednjeg momenta njegovog života - govorila je Mala Cana Za Kurir.

Alo/Kurir

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