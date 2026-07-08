"Kada imate primirje, a Iran ga u osnovi krši, mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Američke Države snažno reaguju", rekao je Rute novinarima uoči samita lidera NATO u Ankari, preneo je Rojters.

On je rekao da očekuje da će saveznici tokom dana ponovo potvrditi stav da bi Iran u potpunosti trebalo da otvori Ormuski moreuz za međunarodnu plovidbu.

Govoreći o odnosima unutar Alijanse, Rute je rekao da postoji "potpuna posvećenost" američkog predsednika Donalda Trampa NATO-u, ali da Vašington istovremeno opravdano očekuje da evropske članice i Kanada povećaju izdvajanja za odbranu i ravnomernije podele troškove unutar saveza.

Komentarišući navodno nezadovoljstvo pojedinih američkih zvaničnika saveznicima zbog njihovog stava prema Iranu, Rute je ocenio da je reč o "izolovanim slučajevima".

Generalni sekretar NATO osvrnuo se i na pitanje Grenlanda, navodeći da se u vezi sa tim pitanjem vodi "dobar proces", ali nije iznosio dodatne detalje.

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