Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ispričao je kako je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski počeo da se svađa o sadržaju dogovorene zajedničke izjave tokom njihovog prvog sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Parizu 2019. godine, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

- Sporazumi iz Minska su tada razmatrani u Parizu, a postojao je nacrt zajedničke izjave koji su stručnjaci usaglasili pre sastanka - rekao je Peskov u intervjuu za švajcarski list Weltwoche .

- Seli su za sto... I Zelenski je počeo da se raspravlja o zajedničkoj izjavi, o njenom tekstu. A Putin mu je rekao: 'Slušajte, naši stručnjaci su radili na ovome nedelju dana pre našeg sastanka, zašto se raspravljate oko toga?'“, rekao je Peskov.

- Ovo je bilo njihovo prvo iskustvo (komunikacije). Veoma upečatljiv primer - dodao je portparol Kremlja.

Lideri Normandijske četvorke sastali su se u Parizu 9. decembra 2019. godine. Nakon razgovora, Putin je održao odvojeni sastanak sa Zelenskim, što je bio njihov prvi lični susret, piše ruska agencija.

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