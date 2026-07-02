Statua Mesija visoka 26 metara postavljena je u Patagoniji, ali su navijači odmah primetili problematičan detalj u dizajnu.

Statua prikazuje Mesija u dresu argentinske reprezentacije kako kleči nad trofejem Svetskog prvenstva, koji je postavljen tačno između njegovih nogu.

Umetnik Aldo Berosija je izjavio da je prvobitna ideja bila da Mesi drži pehar, ali da se od toga odustalo zbog bezbednosnih razloga.

Međutim, navijači su odmah primetili da novi položaj nije idealan.

„Izgleda kao obrnuta kaubojka“, komentarisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „O, Bože... Kakav nered.“ Nedostatak pantalona je dodatno podigao prašinu: „Zašto nema pantalona?“ Neki su se takođe našalili na račun takmičenja: „Ko god da je ovo odobrio, tajni je Ronaldov obožavalac“, aludirajući na Kristijana Ronalda.

Umetnik je rekao da je fokus bio na Mesijevom licu. - Sva pažnja javnosti biće usmerena na fudbalerovo lice. Ako ne ispadne dobro, sve što sam uradio propada - rekao je Berosija.

Pošto obično pravi statue dinosaurusa i Isusa Hrista, bio je odlučan da svaki detalj Mesijevog lica bude veran originalu. Čak je nekoliko puta menjao i oči na statui jer mu je žena sugerisala da nešto nije u redu.

- Ljudi uvek imaju mišljenje, ali Mesi je Mesi - dodao je Berosija, prenosi eonline.