Iako rupice na prozorima aviona na prvi pogled deluju zabrinjavajuće, one su zapravo ključan deo bezbednosnog sistema. Ovi mali otvori, poznati i kao “rupice za disanje”, imaju važnu ulogu u izjednačavanju pritiska unutar i van aviona tokom leta.

Pošto avioni lete na velikim visinama gde je vazduh izuzetno redak, pritisak spolja je znatno niži nego u kabini, koja je posebno podešena kako bi putnici mogli normalno da dišu.

Kako funkcionišu prozori aviona?

Prozori u avionima napravljeni su od tri sloja akrilnog stakla, pri čemu svaki sloj ima posebnu funkciju.

Spoljašnji sloj podnosi najveći deo pritiska iz okoline, dok unutrašnji slojevi služe kao dodatna zaštita. Upravo između njih se nalazi mala rupa koja ima zadatak da održava stabilan pritisak.

Kako objašnjava pilot Mark Vanhonaker iz avio-kompanije British Airways, ovaj sistem omogućava da se pritisak ravnomerno rasporedi i spreči opterećenje unutrašnjih slojeva prozora.

Sprečavanje kondenzacije i leda

Pored bezbednosti, “rupice za disanje” imaju još jednu važnu funkciju – sprečavaju nakupljanje vlage između slojeva stakla.

Na taj način se izbegava stvaranje kondenzacije ili leda, što putnicima omogućava jasan pogled tokom leta i ugodnije iskustvo letenja.

Dodatna zaštita u slučaju kvara

Ovi mali otvori imaju i ulogu sigurnosnog mehanizma u slučaju da spoljašnji sloj prozora doživi oštećenje, što je izuzetno retko.

U takvoj situaciji, srednji sloj preuzima funkciju zaštite, dok sistem i dalje reguliše pritisak kako bi se let mogao bezbedno nastaviti do najbližeg aerodroma.

Mali detalj, velika uloga

Iako gotovo neprimetne, rupice na prozorima aviona predstavljaju važan deo kompleksnog sistema koji omogućava bezbedan i stabilan let.

Ono što putnicima deluje kao neobičan detalj zapravo je pažljivo osmišljeno inženjersko rešenje koje svakodnevno čuva sigurnost miliona ljudi širom sveta.