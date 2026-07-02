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Postoji razlog zašto je tu: Ovaj detalj u avionu ste sigurno primetili, a nemate pojma čemu služi
Pored bezbednosti, “rupice za disanje” imaju još jednu važnu funkciju – sprečavaju nakupljanje vlage između slojeva stakla
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