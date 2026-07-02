Njihovom istragom je zaključeno da su "lični razlozi" uzrok nesreće koja se dogodila 26. juna, prema saopštenju koje je na društvenim mrežama objavila vlada pekinškog distrikta Čaojang.

Pilot (66) lakog sportskog aviona koji je udario u najviši neboder u Pekingu je 26. juna poginuo, a u nesreći je povređeno još 13 osoba, ali niko nije zadobio povrede opasne po život.

Pilot, identifikovan samo po nadimku Liu, skrenuo je sa planirane trase nakon što je započeo solo let u avionu za obuku sa dva sedišta sa aerodroma u predgrađu Pekinga, i kontakt sa njim je tada izgubljen, navodi se u saopštenju vlade, prenosi AP.

Liu nije imao stalni posao, bio je razveden i živeo je sam, a patio je od nesanice i anksioznosti i u svom dnevniku je više puta pominjao da će okončati sebi život.

Vlada Čaojanga je ranije navela je da se u letelici nalazio samo pilot u trenutku kada je ona udarila u neboder CITIC Tauer, preneo je "Saut Čajna morning post".

Letelica veličine približno kao automobil udarila je u najvišu zgradu u Pekingu, neboder CITIC Tauer, poznat i kao Kina Zun, a ima 108 spratova i nalazi se u centralnom, poslovnom delu Pekinga, preneo je Rojters.

U njemu se nalazi sedište državnog konglomerata CITIC grupe. Centralni Peking, gde žive i rade kineski lideri, ima stroge kontrole vazdušnog prostora uključujući zabranu dronova, navodi AP.

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