Mađarska državna televizija privremeno je obustavila emitovanje informativnog programa, jer vlada sprovodi reformu javnog medijskog servisa, saopštila je danas televizija.

Glavni kanal državne televizije M1 emitovao je crni ekran sa porukom da je emitovanje vesti prekinuto, jer vlada radi na reformisanju javnog servisa kako bi ga učinila "nezavisnim i kredibilnim", prenosi Tanjug.

Do prekida je došlo ubrzo nakon što je vlada premijera Petera Mađara smenila rukovodstvo državne televizije i radija.

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