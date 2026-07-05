Četiri visoka iranska zvaničnika i dva pripadnika Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) opisali su borbu svih strana u Iranu da pridobiju novog vrhovnog vođu ajatolaha Modžtabu Hamneija i dominiraju političkim procesima u zemlji.

Prema rečima iranskih zvaničnika, pragmatična grana vlasti - visoki generali IRGC-a, predsednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, predsednik Masud Pezeškijan i predsednik Saveta bezbednosti Mohamed Bager Zolgadr - za sada imaju prednost, pošto su lobirali za prekid vatre i pregovore sa SAD.

"Želimo veliki sporazum koji uklanja pretnju ratom i omogućava nam ekonomski prosperitet. Ljudi samo žele da žive", rekao je Mehdi Rahmati, analitičar blizak vladi u Iranu.

Iranski predsednik je nedavno rekao da je ajatolah Moždtaba Hamnei odobrio odluku o postizanju diplomatskog sporazuma sa SAD i da odbija "da se povinuje volji manjine".

List podseća da novi vrhovni vođa Irana nije prisustvovao sahrani Alija Hamneija, koja je počela 3. jula i trajaće do 9. jula.

Prema rečima četiri visoka iranska zvaničnika, njegovo odsustvo iz javnosti nakon povreda zadobijenih u napadu i njegova nemogućnost da smiri borbe dovode u pitanje održivost njegove vladavine u odsustvu.

Moždtaba Hamnei nije bio na komemoraciji u Teheranu ni za svoju suprugu, koja je ubijena sa njihovim sinom tinejdžerom i drugim rođacima prvog dana rata.

Dva pripadnika Revolucionarne garde i osoba uključena u planiranje sahrane rekli su da je Hamnei rekao zvaničnicima da želi da prisustvuje ceremoniji sahrane u šiitskom svetilištu Imama Reze u gradu Mešhedu, zakazanoj za 9. jul i da izgovori molitvu za mrtve nad telom svog oca.

Bezbednosni zvaničnici su odbacili tu ideju iz zabrinutosti da bi Izrael mogao da pokuša da ubije ajatolaha na ceremoniji ili da prati njegovo kretanje do mesta gde se skriva.

Odsustvo Hamneija pokrenulo je pitanja o tome ko zapravo vodi zemlju i omogućilo je da se izuzetno otvorene podele rasplamsaju, navodi Njujork tajms.

Prošle nedelje, Mohamed Bager Kalibaf, predsednik parlamenta koji je vodio pregovore sa SAD i pojavio se kao ključna politička figura, naglo je prekinut uživo na televiziji i uklonjen iz etra dok je objašnjavao detalje sporazuma o prekidu vatre. Usledili su pozivi na smenu direktora državnog radiodifuznog servisa, koga je imenovao Hamnei, a koji potiče iz ultratvrdolinijskog tabora, piše NYT.

Mesecima je državna televizija napadala pregovarački tim, a na skupovima na teheranskim trgovima, konzervativci su pozivali na krivično gonjenje i na smrt pregovarača.

Ministar spoljnih poslova Abas Arakči, koji je takođe učestvovao u pregovorima, bio je ismejan kada je posetio šiitsko svetilište u Iraku, gde je organizovan deo sahrane, a iranski hodočasnici su mu skandirali "smrt pomiriteljima", pokazuju, kako dodaje NYT, video snimci.

U tekstu se ocenjuje da su se unutar iranskog političkog vrha produbile podele između pragmatičnog i tvrdolinijskog krila, pri čemu jedni zagovaraju pregovore sa SAD i ublažavanje sukoba, dok drugi odbacuju bilo kakve ustupke i pozivaju na nastavak konfrontacije.

Prema analizi američkog lista, vojni vrh i deo pragmatičnog političkog establišmenta navodno trenutno imaju veću kontrolu nad procesom donošenja odluka.