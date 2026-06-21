Kuper je Starmeru privatno prenela poruku da mora da se povuče, prenosi Skaj njuz.

Starmer je trenutno odsutan iz Dauning strita, i boravi u premijerovoj seoskoj rezidenciji, u Čekersu, sa suprugom i decom.

On se suočava sa sve glasnijim pozivima da podnese ostavku, nakon poraza na nedavno održanim lokalnim izborima, i nakon što je laburista Endi Burnam ubedljivo pobedio na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom Mančesteru, i mogao bi da bude kandidat za lidera Laburista.