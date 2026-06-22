„Dolazak u Dauning strit pre dve godine bio je najponosniji trenutak u mom životu“, rekao je Starmer na početku obraćanja.

Istakao je da je u politiku ušao kako bi dobio priliku da poboljša živote miliona ljudi.

Zatim je govorio o putu koji je doveo do toga da Laburistička stranka preuzme vlast u julu 2024. godine.

Starmer je zatim objavio da će podneti ostavku na mesto premijera i lidera Laburističke stranke.

Kako je preneo BBC, pre nego što je saopštio svoju odluku, Starmer je rekao da je nasledio Laburističku stranku koja je bila „politički, finansijski i moralno bankrotirana“.

Kazao je da mu je „iznova i iznova“ govoreno da je stranka „završena“, ali da je on „dokazao da ti ljudi nisu bili u pravu“.

Dodao je da je promenio stranku tako što je „iskorenio otrov antisemitizma“.

„Povratili smo poverenje u ekonomiju, odbranu i nacionalnu bezbednost“, rekao je.

Starmer je rekao da se njegova stranka sada pita da li je on najbolja osoba da je vodi na naredne opšte izbore.

„Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvatam ga dostojanstveno i bez zamerki“, rekao je.

Dodao je da je svaku odluku donosio vodeći se time da „zemlju koju voli stavi na prvo mesto“.

Jutros razgovarao sa kraljem

Starmer je rekao da je jutros razgovarao sa kraljem kako bi ga obavestio o svojoj odluci da podnese ostavku.

Zatražio je od Nacionalnog izvršnog komiteta Laburističke stranke da utvrdi raspored izbora za novog lidera, pri čemu će kandidature biti otvorene od 9. jula, a proces završen do letnje parlamentarne pauze.

To znači da će novi lider biti izabran pre nego što se parlament vrati sa zasedanja u septembru.

Do tada će ostati na funkciji premijera.

Svom nasledniku će pružiti punu podršku

Starmer je rekao da će učiniti sve što može kako bi primopredaja vlasti protekla uredno i da će svom nasledniku pružiti punu podršku.

Dodao je da njegov naslednik preuzima Britaniju koja je „jača i pravednija nego pre dve godine“.

Zahvalio se prijateljima i kolegama koji su bili uz njega tokom poslednjih šest godina, kao i osoblju premijerske rezidencije i „izuzetnoj državnoj službi“.

Starmer je rekao da će nakon odlaska sa „najvažnije funkcije u zemlji“ više vremena posvetiti „najvažnijoj ulozi“.

„Da budem najbolji suprug svojoj divnoj supruzi Vik, koja mi je bila oslonac i u dobrim i u teškim vremenima“, rekao je, boreći se sa emocijama.

„I da budem najbolji otac svojoj prelepoj deci, koja su moj ponos i moja radost“, zaključio je.

Nakon toga je zagrlio suprugu pre nego što se vratio u rezidenciju u Dauning stritu 10.

U popodnevnim satima Endi Bernam trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer.