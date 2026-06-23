Izveštaj Višeg javnog tužilaštva (VJT) u kojem se navodi da su plenumaši skoro dva meseca pre protesta 15. marta 2025. godine diskutovali o upotrebi zvučnog topa, privukla je ogromnu pažnju, a detaljnu analizu čitave afere je objavio ugledni britanski list „Telegraf”, koji je naglasio da ne postoji nijedan dokaz o navodnoj upotrebi zvučnog topa, kao i da su se Aleksandar Vučić i Srbija našli na meti kritika jer nisu po volji EU.

Kako su istakli, iako se priča o zvučnom topu idealno uklapala u blokaderski narativ, u stvarnosti do danas nijedan sud, nijedan organ, niti bila koja istraga nije utvrdila ni potvrdila da je zvučno oružje zaista upotrebljeno.

„Čak je i Evropski sud za ljudska prava eksplicitno naglasio da ne iznosi stav o tome da li je takvo oružje zaista korišćeno 15. marta”, podseća „Telegraf”.

„Prema navodima srpskog tužilaštva, takozvani studenti u blokadi su čak razgovarali o političkom uticaju koji bi takav incident imao na međunarodnom planu, uključujući procenu da bi izazvao masovnu reakciju iz Brisela", navodi dalje ugledni list.

„Drugim rečima, privid prekomerne upotrebe sile koji bi izazvao međunarodnu osudu više bi koristio nego štetio ciljevima demonstranata. Prema tužilaštvu, namera učesnika bila je da simuliraju upotrebu zvučnog topa od strane državnih organa kako bi izazvali paniku u javnosti i strah među građanima, što bi na kraju proizvelo dovoljan pritisak iz inostranstva i haos u zemlji da dovede do pada demokratski izabrane vlasti", ističu.

Predstavnici studenata, koji izgleda ne osporavaju autentičnost tih dokumenata, tvrde da se oni odnose na raniji protest. Moguće je da su potpuno u pravu. A moguće je i da se na kraju pokaže da ti dokumenti ne dokazuju ništa.

Ali upravo je to suština.

Postojanje različitih mogućih objašnjenja trebalo bi da podstakne oprez, a ne sigurnost u zaključke. Umesto toga, veliki deo komentara o Srbiji pokazao je suprotnu tendenciju - optužbe su predstavljane kao činjenice.

To nije samo srpski problem. On odražava širu zapadnu sklonost da se svetska politika deli na heroje i negativce. Podrazumeva se da su demonstranti na strani vrline, pa se svaka optužba protiv vlasti smatra verodostojnom. Vučić se prikazuje kao autoritarni lider, pa se svako njegovo negiranje unapred odbacuje kao propaganda. U takvom pristupu ne ostaje gotovo nimalo prostora za složenost.

Kako dalje kažu, Srbija se nalazi u izuzetno složenoj geopolitičkoj poziciji, balansirajući odnose sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom i Sjedinjenim Američkim Državama, dok istovremeno nastoji da očuva regionalnu stabilnost i ekonomski rast. Pod Vučićevim vođstvom zemlja je privukla značajne strane investicije, modernizovala infrastrukturu i ostvarila jedan od najboljih rezultata privrednog rasta na Balkanu. Milioni građana Srbije nastavljaju da podržavaju Vučića ne zato što su žrtve lažne svesti, već zato što veruju da on nudi stabilnost u sve nestabilnijem svetu.

Ako su prvobitne optužbe o upotrebi zvučnog oružja zasluživale sve naslovne strane, onda su isto tako zasluživale istragu, a ne trenutnu osudu. A ako novi dokazi otvaraju ozbiljna pitanja o dotadašnjem narativu, i oni zaslužuju jednako istaknuto mesto u javnosti.

Verodostojnost ne zavisi od toga da li ste uvek u pravu, već od spremnosti da promenite zaključke kada činjenice postanu složenije.

U svom zaključku, „Telegraf“ ističe da bi „svi oni koji su požurili sa presudom trebalo ukoliko se pokaže da su pogrešili, da imaju dovoljno skromnosti da to i priznaju“.

Istina o aferi Sarajevo safari

Britanski list je podsetio da je raskrinkana još jedna afera, takozvani „Sarajevo safari“.

„Poslednjih meseci neki Vučićevi protivnici pokušavali su da ga povežu sa senzacionalističkim optužbama poznatim kao ’Sarajevo safari’, prema kojima su bogati stranci navodno plaćali da pucaju na civile tokom opsade Sarajeva. Te tvrdnje osporili su bivši britanski vojnici koji su služili u Sarajevu, od kojih su neki ’snajperski turizam’ nazvali urbanom legendom i doveli u pitanje njegovu logističku izvodljivost. Te optužbe dospele su na naslovne strane širom Evrope i ponavljane su sa zapanjujućom sigurnošću. Prošle nedelje italijanski tužioci koji istražuju taj slučaj priznali su da su dokazi kojima zasad raspolažu uglavnom posredni i nedovoljni za pokretanje sudskog postupka. Taj slučaj podseća da intenzitet optužbe ne govori ništa o njenoj istinitosti", piše „Telegraf“.