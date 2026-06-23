Odlazeća vlada usvojila je na sednici odluku o ostavci i vraćanju mandata predsedniku države.

"Uprkos svim teškoćama, imamo mnogo toga na šta možemo da budemo ponosni, i svako od vas dao je značajan doprinos dobrobiti naše države i poboljšanju života naših ljudi", poručila je Ruginjene ministrima.

Ona je nakon sednice rekla da funkciju napušta "uzdignute glave i mirnog srca", odbacujući tvrdnje da ju je sopstvena stranka primorala na odlazak.

Ukaz o ostavci biće predat predsedniku Litvanije Gitanasu Nausedi, koji će od odlazeće vlade zatražiti da nastavi da obavlja dužnost u tehničkom mandatu do formiranja novog kabineta.

Prema koalicionom sporazumu, za novog premijera predložen je lider socijaldemokrata Mindaugas Sinkevičius.

Predsednik zemlje ima rok od 15 dana da parlamentu predloži kandidata za premijera, nakon čega će, ukoliko bude potvrđen, imati još 15 dana da predstavi sastav nove vlade i njen program.

Novu vladajuću većinu čine Socijaldemokratska partija, Unija demokrata "Za Litvaniju" i Unija litvanskih poljoprivrednika, zelenih i hrišćanskih porodica, koje zajedno imaju 75 poslaničkih mesta u parlamentu.

Koalicionim sporazumom predviđene su i promene u sastavu vlade, uključujući nova rukovodstva ministarstava poljoprivrede, energetike, zdravlja i zaštite životne sredine.

Ovo je druga promena vlade tokom aktuelnog saziva parlamenta, nakon što je prethodni litvanski premijer Gintautas Paluckas prošle godine podneo ostavku zbog istrage o njegovim poslovnim vezama.