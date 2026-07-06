Zemlje NATO-a moraju da prebace sve rakete zemlja-vazduh "Patriot" u Kijev, izjavio je na društvenim mrežama ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

- Hiljade takvih raketa se čuvaju širom sveta u slučaju potencijalnih pretnji. Ali pretnje Ukrajini nisu potencijalne - napisao je on.

Ministarstvo odbrane Rusije je u ponedeljak saopštilo da su ruske snage tokom noći napale šest preduzeća i skladište u Kijevu i okolnom regionu.

Ruska vojska je takođe napala vojne aerodrome u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko nazvao je ovaj napad najmasovnijim.

Volodimir Zelenski je priznao da ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane nije uspeo da odbije ruske balističke rakete.