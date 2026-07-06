"Trampova administracija naginje stavu da Ukrajinci, dok mi, naravno, vodimo pregovore, treba u najvećoj mogućoj meri da pređu u odbranu", rekao je Vens novinarima.

On je podsetio da je tokom leta 2023. godine jedna od glavnih tema bila da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu.

"Praktično ceo zapadni svet, uključujući predsednika SAD Džozefa Bajdena, podsticao je Ukrajince na veliku kontraofanzivu, koja se, gledano iz današnje perspektive, pokazala kao strateška i taktička katastrofa", dodao je američki potpredsednik.

Inače, ruske snage izvele su tokom noći i jutra masovne udare na ukrajinsku prestonicu, kao i na druge gradove. Pogođeno je i glavno ukrajinsko naftno postrojenje "Burevesnik".

S druge strane, zbog učestalih ukrajinski napada na teritoriju Rusije i gađanja ruskih naftnih postrojenja, u Rusiji su polovinom juna počele nestašice goriva koje su sada već postale dramatične.

Prema pisanjima zapadnih medija, u koloni se čeka i po 18 sati, a u njima su već počele da izbijaju svađe i tuče nervoznih građana Rusije koji su očigledno počeli da se suočavaju s posledicama rata koji rusku ekonomiju vodi ka ivici propasti.

Takođe, prema izveštajima brojnih servisa za praćenje rata, ali i nezavisnih vojnih analitičara, Ukrajina je u potpunosti preuzela inicijativu na frontu i konstantnim inovacijama u upotrebi dronova nanosi veliku šetu ruskim snagama koje okupiraju Ukrajinu, ali i rafinerijama unutar same Rusije.

S druge strane, ovaj stav Vensa dodatno iznenađuje, budući da se očekuje da će se na samitu NATO u Ankari sastati ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i američki Donald Tramp, a očekuje se da se američki lider ponovo uključi u pregovore o postizanju primirja, nako što je, kako sam kaže, postogao mir sa Iranom.