U knjizi Kada će početi dobre stvari?, doktor Abraham Dž. Tverski spaja psihologiju, životnu mudrost i čuveni strip „Peanuts“, na našim prostorima poznat kao Snupi.

Doktor Abraham Dž. Tverski bio je poznati američki psihijatar, rabin i autor brojnih knjiga o mentalnom zdravlju, samopouzdanju, duhovnosti i oporavku od zavisnosti. U knjizi Kada će početi dobre stvari? njegovo bogato kliničko iskustvo susreće se sa junacima koje čitaoci širom sveta vole generacijama: Čarlijem Braunom, Snupijem i družinom iz čuvenog stripa „Peanuts“ Čarlsa M. Šulca.

Kada strip postane ogledalo života

Na duhovit, nežan i gorko-sladak način, Šulcovi junaci otkrivaju ono što svi dobro poznajemo: nesigurnost, usamljenost, potrebu da budemo prihvaćeni, strah od greške, osećaj krivice i večitu nadu da će dobre stvari ipak doći. Upravo u toj jednostavnosti doktor Tverski pronalazi duboku psihologiju i polaznu tačku za razgovor o srećnijem, mirnijem i ispunjenijem životu.

Oslanjajući se na strukturu programa „12 koraka“, autor čitaoce vodi kroz teme samopouzdanja, lične odgovornosti, krivice i emocionalnog oporavka. Knjiga sadrži 115 stripova, ali oni nisu samo ilustracija uz tekst, ovo su mali životni prizori iz kojih Tverski izvlači praktične, jasne i lako razumljive uvide.

Topao vodič za svakoga ko želi da bolje razume sebe

Tokom svoje karijere kliničkog psihijatra, doktor Tverski često je pacijentima preporučivao upravo Snupi stripove, jer je verovao da humor i nežnost mogu pomoći čoveku da sebe sagleda iz drugačijeg ugla. Zato je Kada će početi dobre stvari? posebna knjiga: istovremeno je bliska čitaocu, puna mudrosti, duhovita i vrlo konkretna.

Ovo je vodič za sve koji žele da prevaziđu nisko samopouzdanje, izgrade više sigurnosti u sebe, ublaže usamljenost i postave osećaj krivice na pravo mesto. Umesto teških teorija, Tverski nudi knjigu koja govori jednostavno, ljudski i ohrabrujuće podsećajući nas da dobre stvari često počinju onda kada naučimo da prema sebi budemo iskreniji, nežniji i strpljiviji.