„Imamo veoma zabrinjavajuće informacije da je vlada tajno, zaobilazeći parlament, poslala Ukrajini rakete za sisteme 'patriot', koje su nama preko potrebne za sopstveni sistem protivvazdušne odbrane. Ako je to tačno, onda je to skandal“, rekao je Bosak.



On je pozvao poslanike Sejma da usvoje zakon kojim bi se zabranilo slanje bilo kog poljskog oružja u inostranstvo bez saglasnosti parlamenta.

Prema rečima šefa kabineta predsednika Poljske Zbignjeva Boguckog, odluku o predaji raketa mogla je da donese vlada bez saglasnosti poljskog predsednika Karola Navrockog.

„Mislim da vredi podsetiti na slučaj sa avionima MiG. Tada je situacija bila slična — predsednik o tome nije bio obavešten“, rekao je Bogucki medijima, prenosi Sputnjik.

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