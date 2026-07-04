Prema navodima pripadnika Legije "Sloboda Rusiji", ova grupa deluje samostalno, dok tokom većih borbenih i specijalnih operacija prelazi pod komandu Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).

Od 2022. godine, kako se navodi, pripadnici grupe učestvuju u različitim sabotažnim akcijama unutar Rusije.

Među metama su, prema njihovim tvrdnjama, vojna tehnika, avioni, fabrike i druga infrastruktura koju smatraju važnom za ruske vojne operacije.

"Male akcije gotovo svakog dana"

Jedan od pripadnika grupe, poznat pod nadimkom Cezar (Caesar), izjavio je da se manje sabotažne akcije odvijaju gotovo svakodnevno, dok su složenije operacije znatno ređe i zahtevaju višemesečne pripreme.

Kako je naveo, jedan od ciljeva jeste ometanje železničkog saobraćaja kojim se transportuju ljudstvo i oprema.

– Zaustaviti voz nije naročito teško, ali čak i ako je železnička pruga van funkcije samo nekoliko sati, to može da utiče na napredovanje ruske vojske – rekao je Cezar.

Prema navodima pripadnika Legije "Sloboda Rusiji", osim otvorenih borbi na frontu, paralelno se vode i sabotažne operacije usmerene na infrastrukturu unutar Rusije. Cilj takvih akcija, kako tvrde, jeste otežavanje logistike i usporavanje vojnih aktivnosti.