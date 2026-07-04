Najveći ruski portal za zapošljavanje HeadHunter objavio je oglas za prijem novih operatera dronova u dobrovoljnu jedinicu pod nazivom Borbene rezervne snage.

Kako se navodi u oglasu, zadatak jedinice je zaštita vazdušnog prostora glavnog grada korišćenjem savremenih sistema nadzora i bespilotnih letelica.

– Radićete sa visokotehnološkom opremom namenjenom zaštiti gradskog prostora – piše u opisu radnog mesta.

Posao podrazumeva pripremu dronova za let, upravljanje bespilotnim letelicama, izvođenje izviđačkih misija i prikupljanje podataka tokom dnevnih i noćnih letova.

Iskustvo nije uslov

Jedan od zanimljivijih detalja oglasa jeste da prethodno iskustvo nije neophodno.

Od kandidata se očekuju osnovne tehničke veštine i spremnost da se usavršavaju u ovoj oblasti.

Početna mesečna plata iznosi oko 1.950 američkih dolara, što je manje od prosečne zarade u Moskvi, koja prema dostupnim podacima prelazi 2.600 dolara.

U recenziji poslodavca jedan zaposleni naveo je da je reč o dobro organizovanom timu, uz mogućnost profesionalnog napredovanja, podršku rukovodilaca i zaradu koja može da raste u skladu sa radnim učinkom.

Agencija Rojters navodi da nije mogla da utvrdi kada je oglas prvi put objavljen, ali je potvrđeno da je poslednji put ažuriran 1. jula.

Oglas objavljen posle pojačanih napada

Objavljivanje oglasa dolazi nakon pojačanih napada bespilotnim letelicama na Moskvu.

Tokom juna ukrajinske snage izvele su više napada dronovima, uključujući i dva udara u razmaku od tri dana na veliku rafineriju nafte koja se nalazi unutar moskovske obilaznice.

Kremlj je ranije saopštio da preduzima dodatne mere radi jačanja sistema protivvazdušne odbrane glavnog grada.

Istovremeno, Rusija je ove sedmice izvela jedan od najsmrtonosnijih napada na Kijev od početka godine, u kojem je, prema dostupnim informacijama, poginulo najmanje 30 ljudi.

Objavljivanje oglasa za operatere dronova pokazuje da Rusija nastavlja da razvija kapacitete za zaštitu vazdušnog prostora Moskve, u trenutku kada su napadi bespilotnim letelicama postali jedan od ključnih elemenata sukoba.