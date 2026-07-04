Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zamolio za sastanak u Beloj kući, i da bi taj susret mogao da se održi već sledeće nedelje.

"Slažemo se veoma dobro. (Netanjahu) zna ko je šef", rekao je Tramp u telefonskoj izjavi za Aksios.

Kancelarija izraelskog premijera saopštila je da je Netanjahu pozvao Trampa da mu čestita 250. Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

"Tokom razgovora, premijer je rekao da su Sjedinjene Države garant globalne slobode i da Izrael veoma ceni bliske odnose između dve nacije. Premijer Netanjahu i predsednik Tramp su se složili da se uskoro sastanu u Sjedinjenim Državama", saopštila je Netanjahuova kancelarija.

Izraelski zvaničnik je za Aksios danas ocenio da se sastanak Netanjahua sa Trampom verovatno neće održati sledeće nedelje, zbog Trampovog putovanja u Tursku na samit NATO, koji će se održati 7. i 8. jula.

"To bi se moglo da se dogodi nedelju dana kasnije", rekao je zvaničnik.