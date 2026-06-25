Prema informacijama Policijske uprave Kranj, porodica iz Mađarske šetala je stazom oko Bledskog dvorca kada je dete tokom hoda stalo na ivicu i palo u dubinu, pri čemu je teško povređeno.

Na licu mesta pomoć su mu pružili spasioci, nakon čega je helikopterom Slovenačke vojske prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani.

„Dete je sa vidikovca skliznulo preko zida, a zatim i niz strmu padinu“, izjavio je načelnik Gorske službe spasavanja Radovljica, Toni Smolej.

U akciji spasavanja učestvovalo je 10 spasilaca.

Policija prikuplja informacije o događaju i o svim utvrđenim činjenicama obavestiće nadležno okružno javno tužilaštvo, piše RTV Slovenije.