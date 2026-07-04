Vlasti su savetovale stanovnicima Sankt Peterburga da ostanu u zatvorenom prostoru i da izbegavaju izlazak napolje dok se upozorenje na dronove ne ukine.

Mogući su prekidi u mobilnom internetu, saopštile su ruske vlasti, prenosi agencija RIA Novosti.

Ukupno 67 dronova su uništile ruske snage protivvazdušne odbrane iznad Lenjingradske oblasti, saopštio je guverner Aleksandar Drozdenko.

„Borbeni rad se nastavlja“, napisao je na on kanalu platforme Max. Ruski guverenr je dodao da su ostaci oborenih bespilotnih letelica pali blizu luke Visock, navodi agencija.