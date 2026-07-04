Narodni poslanik iz redova Zeleno-levog fronta, Rastislav Dinić, pre nekoliko dana je izjavio da ZLF ne treba više da podržava "studentsku" listu, čime blokaderski rat eskalira.

Na društvenim mrežama se danima vodi otvoreni rat između opozicije i studenata blokadera.

"Sa zakašnjenjem sam saznala da je prof. Rastislav Dinić skrajnut u ZLF-u. Nemam objašnjenje za toliko glup potez, ako nije Balaševićevo "boljima se teško prašta", napisala je blokaderka Biljana Lukić.

I dok jedni žale zbog ove odluke, drugi pišu komentare u kojima tvrde da on navodno od početka "buši" studentsko-blokaderski pokret.

Osim toga, pojedini smatraju da će, kako se bliže izbori, biti još većih iznenađenja.