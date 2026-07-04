Na kongresu AfD održanom u Erfurtu delegati su ponovo izabrali Alis Vajdel i Tina Hrupalu za kopredsednike stranke.

Hrupala je dobio podršku 68,2 odsto delegata, dok je za Vajdel glasalo 79,5 odsto učesnika kongresa.

Za zamenika saveznog predsednika izabran je Stefan Meler, blizak saradnik lidera AfD u Tiringiji Bjerna Hekea, koji je dobio podršku oko 76 odsto delegata.

Tokom obraćanja učesnicima kongresa, Alis Vajdel kritikovala je nemačkog kancelara Fridriha Merca, navodeći da, kako je rekla, "za svako godišnje doba najavljuje novu reformu", ali da se, prema njenim rečima, obećanja ne ispunjavaju.

Bjern Heke je u svom govoru više puta ponovio da AfD želi da "učini ponovo Nemačku velikom", aludirajući na slogan bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.

AfD očekuje nastavak rasta podrške

Kongres je održan u Erfurtu uz pojačane mere bezbednosti, nakon što su protesti protiv održavanja skupa na više mesta prerasli u sukobe demonstranata i policije. Prema navodima portala Apolo njuz, tokom protesta napadnuta je i ekipa njihovih novinara.

Na parlamentarnim izborima održanim u februaru 2025. godine AfD je osvojio 20,8 odsto glasova i zauzeo drugo mesto, što predstavlja najbolji rezultat jedne krajnje desničarske stranke u Nemačkoj od završetka Drugog svetskog rata.

Od tada, prema pojedinim istraživanjima javnog mnjenja, podrška ovoj stranci nastavlja da raste, a u pojedinim anketama nalazi se na prvom mestu.

Rukovodstvo AfD posebno očekuje dobar rezultat na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt, zakazanim za 6. septembar.

– Pobedićemo. Možda ćemo uskoro moći da vladamo sami – izjavio je Tino Hrupala, dodajući da bi to, prema njegovim rečima, bio odgovor svima koji su pokušali da spreče održavanje kongresa.

AfD se zalaže za prekid isporuka oružja Ukrajini i ukidanje sankcija Rusiji.

Ponovni izbor Alis Vajdel i Tina Hrupale pokazuje da AfD nastavlja sa istim političkim rukovodstvom uoči važnih pokrajinskih izbora. Istovremeno, rast podrške u istraživanjima javnog mnjenja mogao bi da bude jedan od ključnih faktora koji će uticati na političku scenu Nemačke u narednom periodu.