

„Uvaženi gospodine predsedniče, dragi Donald, iskrene čestitke povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država“, navodi se u telegramu objavljenom na sajtu Kremlja.



Prema Putinovim rečima, potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti označilo je ne samo početak postojanja američke države, već je predstavljalo i važnu prekretnicu u istoriji sveta.

„Rusija je tada bezuslovno podržala severnoameričke koloniste u njihovoj borbi za slobodu od britanske vlasti“, naveo je on.

Od tada, naveo je Putin, u odnosima dve zemlje ispisane su brojne slavne stranice - bile su saveznice u dva svetska rata, oslobodile svet od nacizma, a zatim imale važnu ulogu u postavljanju osnova modernog svetskog poretka.