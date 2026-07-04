Prema izveštajima medija, događaj je trebalo da se održi u subotu, 4. jula, u 10:30 časova po lokalnom vremenu i da privuče hiljade učesnika i gledalaca u centar američke prestonice.
Međutim, Nacionalna meteorološka služba SAD izdala je upozorenje na ekstremne vrućine.
Prognostičari su predvideli da bi indeks vrućine u Vašingtonu mogao dostići 110–115°F (približno 43–46°C). Ovaj indeks uzima u obzir ne samo temperaturu vazduha već i vlažnost, što može učiniti da se vrućina oseća znatno intenzivnije.
Organizatori su odlučili da otkažu paradu nakon procene vremenskih rizika, naglašavajući da je bezbednost učesnika, gledalaca i pomoćnog osoblja glavni prioritet.
Ekstremne vrućine pogodile su veći deo Sjedinjenih Država. Prema podacima Američkog centra za prognozu vremena, upozorenja na jake vrućine bila su na snazi za skoro 200 miliona ljudi, od Kanzasa do Mejna.
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