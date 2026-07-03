Nemačka planira da poveća ukupan iznos zaduživanja savezne vlade na preko 203 milijarde evra sledeće godine, što je veći iznos nego što je ranije projektovano, navodi se u nacrtu budžeta u čiji je uvid danas imala britanska agencija Rojters.

To dolazi u trenutku kada vlada konzervativnog premijera Fridriha Merca nastoji da podstakne investicije i odbrambene rashode u usporenoj ekonomiji.

Nacrt budžeta zasniva se na pretpostavci zatišja na Bliskom istoku tokom leta, ali takođe upozorava na "velike posledice" po nemačku ekonomiju u slučaju dužeg poremećaja plovidbe u Ormuskom moreuzu ili proizvodnje nafte.

Taj dokument, deo višegodišnjeg finansijskog okvira koji traje do 2030. godine, predviđa ukupnu potrošnju od 555,4 milijarde evra, u poređenju sa 543,3 milijarde evra odobrenih u aprilu.

Ukupan iznos investicija povećan je na 117,5 milijardi evra, što je gotovo 40 milijardi evra više nego što je prvobitno planirano.

To povećanje dolazi posle usvajanja infrastrukturnog fonda od 500 milijardi evra i promene budžetskih pravila koja omogućava izuzeće odbrambenih troškova od gornje granice duga.

Taj infrastrukturni i klimatski fond daće prioritet saobraćaju, digitalizaciji i zdravstvenom sistemu, ističući najhitnije potrebe identifikovane u Berlinu za modernizaciju najveće evropske ekonomije posle godina nedovoljnog ulaganja.

Očekuje se da će novo zaduživanje u glavnom budžetu dostići 118,7 milijardi evra.

Projektovano je da će osnovni odbrambeni budžet dostići 109 milijardi evra 2027. godine, u odnosu na 82 milijarde evra ove godine.

Dodavanjem 11,6 milijardi evra za Ukrajinu i 9,4 milijarde evra za ostale rashode vezane za bezbednost, ukupan iznos dostiže približno 130 milijardi evra.

Taj nacrt budžeta biće zvanično predstavljen u ponedeljak, a odobrenje vlade očekuje se istog dana.

Budžetske rasprave u parlamentu počeće u septembru, posle letnje pauze, a konačno usvajanje se očekuje do kraja godine.