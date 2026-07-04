Ekipa nemačkog portala Apolo njuz saopštila je da je napadnuta dok je izveštavala sa protesta protiv održavanja kongresa AfD u istočnom nemačkom gradu Erfurtu.

Prema navodima tog medija, incident se dogodio na trgu Goter plac, gde su novinari snimali okupljene demonstrante. Kako tvrde, grupa ljudi krenula je prema njima uz povike „Gubite se iz zemlje“ i „Napolje nacisti“, nakon čega je usledio fizički napad.

Portal navodi da se sve dogodilo u oblaku dima od dimnih bombi, kada je desetak osoba, koje su opisane kao levičarski ekstremisti, počelo da juri i udara članove novinarske ekipe.

Jedan od novinara oboren je na zemlju, a zatim je više puta udaren i šutnut u glavu, lice i potiljak. Napad je, prema njihovim tvrdnjama, zaustavljen tek nakon intervencije policije.

Povređeni novinar zadobio je posekotinu na glavi, dok su ostali članovi ekipe prošli sa nagnječenjima i ogrebotinama na rukama i kolenima. Svima je ukazana medicinska pomoć, a portal navodi i da su ih maskirane osobe poprskale bojom.

Sukobi demonstranata i policije

Prema pisanju lista Bild, tokom protesta demonstranti su policiju gađali jajima i kesama napunjenim bojom, a jedan policajac pogođen je u glavu.

Na protestima i blokadama organizovanim protiv održavanja kongresa AfD učestvovalo je više desetina hiljada ljudi. Policija procenjuje da je među okupljenima bilo više od 2.000 osoba spremnih na nasilne akcije.

Policija pokrajine Tiringije saopštila je da je u međuvremenu uklonjena blokada autoputa A71, koja je bila organizovana kako bi se sprečio dolazak učesnika na kongres AfD.

Ipak, pojedine grupe najavile su mogućnost organizovanja novih protesta u blizini sajamskog kompleksa u kojem se održava stranački skup.

Nasilni incidenti u Erfurtu pokazali su koliko su političke tenzije u Nemačkoj porasle. Pored sukoba demonstranata i policije, napadi na novinare dodatno su podigli zabrinutost zbog bezbednosti medijskih ekipa koje izveštavaju sa masovnih okupljanja.