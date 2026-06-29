Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani uskočio je u bazen Thomas Jefferson 27. juna 2026. godine, čime je zvanično otvorena letnja sezona javnih bazena u Njujorku.

Uz njega su bili brojni plivači sa roze kapama. Mamdani se pridružio desetinama mladih učesnika u tradicionalnom „prvom skoku“, ispunivši obećanje da će nastaviti ovu neobičnu gradsku praksu.

Tokom skoka zadržao je čak i crne čarape, što je izazvalo dodatnu pažnju prisutnih. Iako je njegov skok bio pomalo nespretan, atmosfera je bila vesela i opuštena.

„Bilo je baš zabavno. Nisam mislila da će to uraditi! A onda mi je pružio ruku. To je bilo neverovatno“, rekla je 12-godišnja Mila Mader, dodajući da se rukovao i sa njenim bratom Leom.

Ova tradicija nije nova u Njujorku - prethodni gradonačelnici, uključujući Majkla Blumberga, učestvovali su u sličnim skokovima, dok su Bil de Blasio i Erik Adams preskočili ovu praksu.

Mamdani je ranije, tokom kampanje, obećao da će se pridružiti Polar Bear Club skoku na Koni Ajlendu, što je i učinio prošle godine. Takođe je tada obećao zamrzavanje kirija, što je kasnije i sprovedeno kroz odluke Odbora za smernice zakupa u Njujorku.

Pravila gradskih bazena inače zahtevaju odgovarajuću kupaću opremu i propisuju određene standarde radi održavanja kvaliteta vode, piše Nypost.