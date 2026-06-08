Beskućnik koji je nožem izbo pet osoba u stanici "Pen stejšn" ranije je, prema pisanju NYP, počinio sličan napad u Nju Džersiju pre četiri godine.



Ipak, uprkos tome što je žrtva u tom napadu 2022. godine u Njuarku teško povređena, Hektor Deleon (51) dobio je samo dve godine uslovne kazne, pokazuju sudski zapisi.



Žrtva tog napada, muškarac koji nije javno identifikovan, završio je na odeljenju za traume, gde je dobio devet kopči na rani na levoj strani vrata, navodi se u krivičnoj prijavi iz februara 2022. godine.

Ipak, Deleon očigledno nije proveo značajno vreme u zatvoru pre napada u nedelju uveče, kada je navodno izveo nasumičan napad u prometnom transportnom čvorištu na Menhetnu, prema policijskim izvorima i svedocima.

U napadu je ranjeno pet osoba, a jedna je teže povređena, saopštili su iz vatrogasne službe Njujorka.

Policija Amtraka uhapsila je Deleona, koji je hospitalizovan pod jakom sedacijom, navode izvori. On još uvek nije zvanično optužen.

Izvori navode da je Deleon koristio "boot dagger" - dvosekli nož dužine oko 15 centimetara - tokom napada za koji se sumnja da je bio izazvan zbog droge i njegovih mentalnih problema.

Sudski zapisi i izvori pokazuju da je njegov dosije ispunjen nasiljem, uključujući nekoliko hapšenja zbog napada, od kojih jedno i prošlog meseca u Nju Džersiju. Detalji tog hapšenja za sada nisu poznati.

Napad iz februara 2022. godine dogodio se u ulici Frelinghajsen u Njuarku, kada je došlo do svađe između Deleona i jednog muškarca, navodi se u krivičnoj prijavi. Muškarac je rekao Deleonu da mu nije dozvoljeno da bude na toj lokaciji jer je ranije krao stvari.

- Osumnjičeni Deleon tada je postao besan i izvukao nož sa sečivom od 15 cm sa crno-sivom drškom, pa ubo žrtvu jednom u levu stranu vrata - navodi se u dokumentu.

Policija Njuarka uhapsila je Deleona i optužila ga za teško telesno povređivanje, nezakonito posedovanje oružja i upotrebu oružja u krivične svrhe.

Kasnije je priznao krivicu za teško telesno povređivanje i dobio dve godine uslovne kazne, uz obavezu 100 sati društveno korisnog rada i obavezno lečenje mentalnog zdravlja.

Nož korišćen u napadu 2022. godine navodno je sličan oružju pronađenom nakon incidenta na Pen stejšnu. Jedna od žrtava, Henri Obadiah (60), rekao je da se Deleonu video "bes u očima" kada ga je posekao po licu.

- Nisam ni shvatio da sam upravo posečen po licu - prisetio se.

(New York Post)