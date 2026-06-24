Na licu mesta bila je i novinarka N1, sa kojom je predsednik Vučić takođe razgovarao.

Predsednik je tražio dokumentaciju od predstavnika GSP-a. Pitao je o čemu se radi, na šta je dobio odgovor da je reč o četiri linije u GSP-u.

"Vi polazite od toga da sam upoznat, ne znam o čemu je reč. Čuo sam da ste ovde, želim da vidim šta možemo da učinimo, ali pre toga morate da mi objasnite o čemu je reč.

Predstavnik GSP-a kaže da je potreba obnova voznog parka, to jest 90 trolejbusa za GSP.

Vučić je pitao da li im smeta što su u pitanju privatnici, i da li se radi o trolejbusima ili o broju vozila.

"Niste dolazili zbog plata?", pitao je Vučić, i predstavnik GSP-a je odgovorio odrično.

On je dodao da privatna i državna svojina mora da bude ravnopravna, te da se i jednima i drugima daje ogroman novac.

Vučić je više puta opomenuo nastrljivu novinarku N1 da trenutno razgovara sa predstavnicima GSP-a.

"Nisam došao na konferenciju, razgovaram sa njima. Pustite me samo da završim sa ljudima razgovor", rekao je.

Vučić kaže da je potrebno smanjiti ukupne troškove za gradski prevoz i podsetio na činjenicu da je sada besplatan.

"Nemam problem kada zviždite, važno je da hoćete da razgovarate. Dajte mi sedam dana da ovo pogledam, pošaljite delegaciju i ja ću vas primiti", obećao je Vučić, dodajući da ne može da obeća ništa ali da će gledati da pomogne.

Razgovor sa N1

Na pitanje novinarke ovog medija, Vučić kaže da nije siguran da je u potpunosti razumeo.

"Ne možemo da budemo protiv javno-privatnih partnerstava, ali - kako mislite da je namešten tender, a pet puta se ponavlja? Znači mnogo loše je namešten tender? Neko loše namešta ili ne namešta? pitate mene, nije mi posao, Primio sam ljude jer su nezadovoljni i traže pravdu, to je moj posao.

Na komentar novinarke da su ograde oko Predsedništva namazane tovatnom mašću, Vučić je tražio da se ograda snimi i uhvatio je sopstvenom rukom.

"Samo da biste videli kako obmanjuju, ne želim da kažem laže, novinar N1 vas. Ja sam uhvatio, nikakve masti nema."

Na tvrdnju novinarke da je ograda namazana 5 metara dalje, Vučić je otišao 5 metara dalje i tražio da se snimi i taj deo ograde.

"Evo me i na 5 i na 10 metara. Ne interesuje građane dokle će ograde da budu, to interesuje samo vas. Ovde ste nedavno podržavali upucavanje jednog čoveka, ne vi nego vaša televizija", ukazao je predsednik.

Nakon razgovora, predsednik Vučić je na poklon dobio par bedževa od okupljenih građana koje je primio i rekao da su super. On je zahvalio okupljenima na tome što su došli i što protestuju nenasilno.

"Hoću da razgovaram sa svakim ko hoće da razgovara i traži rešenje, sa onima koji hoće da gađaju kamenicama ne", rekao je Vučić.