Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je danas pred demonstrante ispred Predsedništva, gde je razgovarao sa njihovim predstavnikom.
"Izašao sam pred demonstrante koji su došli da protestuju ispred predsedništva Srbije i razgovarao sa njima. Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme", objavljeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
Razgovor sa N1
Na pitanje novinarke ovog medija, Vučić kaže da nije siguran da je u potpunosti razumeo.
"Ne možemo da budemo protiv javno-privatnih partnerstava, ali - kako mislite da je namešten tender, a pet puta se ponavlja? Znači mnogo loše je namešten tender? Neko loše namešta ili ne namešta? pitate mene, nije mi posao, Primio sam ljude jer su nezadovoljni i traže pravdu, to je moj posao.
Na komentar novinarke da su ograde oko Predsedništva namazane tovatnom mašću, Vučić je tražio da se ograda snimi i uhvatio je sopstvenom rukom.
"Samo da biste videli kako obmanjuju, ne želim da kažem laže, novinar N1 vas. Ja sam uhvatio, nikakve masti nema."
Na tvrdnju novinarke da je ograda namazana 5 metara dalje, Vučić je otišao 5 metara dalje i tražio da se snimi i taj deo ograde.
"Evo me i na 5 i na 10 metara. Ne interesuje građane dokle će ograde da budu, to interesuje samo vas. Ovde ste nedavno podržavali upucavanje jednog čoveka, ne vi nego vaša televizija", ukazao je predsednik.
Nakon razgovora, predsednik Vučić je na poklon dobio par bedževa od okupljenih građana koje je primio i rekao da su super. On je zahvalio okupljenima na tome što su došli i što protestuju nenasilno.
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