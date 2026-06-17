Još jači napadi na društvenim mrežama krenuli su nakon njenog gostovanja na televiziji K1 kada je iznela iskustva iz saradnje sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem.

Naime, Marija je tada poručila da "opozicija treba da uči od Vučića" zbog čega je naišla na gnev blokadera i najstrašnije uvrede.

Ovim je jasno da blokaderi, ukoliko bi došli na vlast, kao što su nebrojano puta pokazali ne bi dozvolili nikome da misli drugačije od njih, pa čak ni novinarki koja samo obavlja svoj posao.

Ovako bi izgledala sloboda medija i zaštita novinara u blokaderskoj Srbiji. Samo nasilje, samo mržnja.