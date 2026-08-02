Incident se dogodio u subotu uveče u blizini Kudrinske trga, gde se restoran nalazi u jednoj od čuvenih zgrada.

Prema navodima Nacionalnog antiterorističkog komiteta Rusije, neidentifikovana žena pokušala je da unese improvizovanu eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je obezbeđenje zaustavilo na ulazu.

U eksploziji su poginuli žena koja je nosila napravu, pripadnik obezbeđenja i jedan gost restorana. Povređeni su zadobili povrede različite težine i prevezeni su u bolnice.

Ruski istražni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti napada i identifikovali odgovorne. Zvaničnici za sada nisu saopštili motive niti identitete žrtava.

Pojedini ruski mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, navode da je eksploziv možda aktiviran daljinski, kao i da žena koja ga je nosila možda nije znala da se u paketu nalazi bomba.

Isti izvori tvrde da je meta napada mogla biti terasa restorana, gde je u tom trenutku održavan privatni događaj. Ove informacije nisu zvanično potvrđene.