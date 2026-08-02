Dva helikoptera koja su učestvovala u akciji gašenja požara u Grčkoj sudarila su se u vazduhu u okolini oblasti Psata, preneo je Katimerini.

Prema prvim izveštajima, dvojica pilota koji su činili posadu jednog od helikoptera su spasena, a potraga za posadom drugog helikoptera i dalje je u toku.

Kako se navodi, oni su se srušili usled izuzetno nepovoljnih okolnosti za letenje, prenosi Tanjug.

Na društvenim mrežama se širi snimak navodno gorenavedene nesreće, međutim treba napomenuti da za sada nema potvrde o autentičnosti snimka.

Upozorenje! Naredni snimak sudara helikoptera je uznemirujućeg karaktrera