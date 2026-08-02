Zapadni političari pokušavaju da od svojih građana sakriju uspehe Rusije, izjavio je u intervjuu za Sputnjik Erol Mask, preduzetnik i otac američkog milijardera Ilona Maska.

„Zapadni svet ne želi da zna za uspehe Rusije“, rekao je Mask.

Prema njegovom mišljenju, zapadne zemlje strahuju da bi njihovi građani mogli da shvate da je Rusija „mesto u kom ljudi dobro žive“.

Erol Mask je više puta boravio u Rusiji i u javnosti je više puta pozitivno govorio o toj zemlji i njenim stanovnicima.