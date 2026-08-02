„Na osnovu stava 1 člana 149 Ustava, imenuje se Nikola Pašinjan za predsednika Vlade“, navodi se u ukazu.
Pašinjana je za premijera predložila vladajuća stranka „Građanski dogovor“, nakon što je prethodna vlada podnela ostavku.
Svet
Jermenija dobila premijera!
Predsednik Jermenije Vaagn Hačaturjan imenovao je lidera stranke „Građanski dogovor“ Nikola Pašinjana za predsednika Vlade Jermenije, navodi se u ukazu objavljenom na zvaničnom sajtu šefa države.
„Na osnovu stava 1 člana 149 Ustava, imenuje se Nikola Pašinjan za predsednika Vlade“, navodi se u ukazu.
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