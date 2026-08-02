"Pred nama je najkritičnijih pet dana. Sutra nuklearna elektrana Pakš više neće proizvoditi struju, a dolaze najtopliji dani sa temperaturama od 40 stepeni", rekao je mađarski premijer Peter Mađar, upozorivši da će elektroenergetski sistem, javne službe i građani biti izloženi velikom opterećenju, prenosi portal Index.hu.

On je pozvao stanovništvo da vodi računa o deci, starijima, bolesnima i osobama koje žive same, kao i da smanje potrošnju električne energije, posebno u periodu od 17 do 22 časa, a naročito između 18 i 21 čas.

Mađar je apelovao na kompanije, institucije, lokalne samouprave i građane da u tom periodu smanje ili odlože potrošnju struje, dok je od uprava tržnih centara zatražio da smanje hlađenje objekata, a od lokalnih i verskih institucija da privremeno isključe dekorativnu rasvetu.

Mađarski premijer je upozorio da će, ukoliko dobrovoljno smanjenje potrošnje ne bude dovoljno, vlada uvesti obavezna ograničenja za velike potrošače. Radna grupa za odbranu danas će, na osnovu podataka o potrošnji, proizvodnji, uvozu električne energije i vodostajima, odlučiti da li će takve mere biti potrebne.

Uvedena ograničenja

"Uredba vlade koja omogućava uvođenje obaveznog smanjenja potrošnje već je stupila na snagu i ukoliko bude potrebno, primenićemo je", rekao je Mađar. On je podsetio da su u nekoliko stotina mađarskih naselja već uvedena različita ograničenja u potrošnji vode, kao i zabrane zalivanja, ali da se snabdevanje pijaćom vodom, uz nekoliko izuzetaka, za sada odvija nesmetano.

Mađarski premijer je pozvao građane da poštuju mere štednje vode, ističući da se narednih dana očekuju velike vrućine i suša i da je "svaka kap vode važna".

Mađarski ministar zdravlja Žolt Hegeduš izjavio je ranije danas da bi temperature u narednim danima u pojedinim delovima Mađarske mogle da dostignu 40 stepeni Celzijusa, zbog čega upozorenja moraju da budu shvaćena ozbiljno.

Hegeduš je na Fejsbuku istakao da toplotni talas predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik, prenosi MTI. U celoj Mađarskoj trenutno je na snazi treći, najviši stepen upozorenja zbog visokih temperatura, a očekuje se da će živa u termometru narednih dana ponegde dostići i 40 stepeni.

Uredba vlade Mađarske koja predviđa da veliki potrošači koji ne smanje potrošnju mogu da budu isključeni sa snabdevanja električnom energijom stupila je na snagu u subotu. Mađar je saopštio da je mera stupila na snagu juče u 19 časova.

"U ovom trenutku objavljena je vladina uredba koja stupa na snagu u 19.00 časova i koja omogućava da se veliki industrijski potrošači isključe sa snabdevanja električnom energijom ako ne sprovedu zahtevano smanjenje potrošnje", napisao je on na svom nalogu na mreži Fejsbuk, nakon što je ranije juče iz mađarske nuklearne elekrane "Pakš" saopšteno da će zbog daljeg pada vodostaja Dunava usled sušnog perioda biti isključen turbogenerator prvog bloka te elektrane.