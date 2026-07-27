Dok zvanična Podgorica i dalje insistira na cilju da Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije do 2028. godine, u javnosti se sve češće postavlja pitanje kolika je cena takvog puta. Kako piše Borba, sve više građana izražava zabrinutost da evropske integracije ne bi smele da podrazumevaju odricanje od nacionalnih interesa i identiteta.

Prema navodima ovog portala, odnosi sa Hrvatskom poslednjih godina sve više se predstavljaju kao primer politike ustupaka. Kao najspornija pitanja izdvajaju se zahtevi Zagreba u vezi sa školskim brodom „Jadran“, spomen-pločom u Morinju, kao i reakcije Hrvatske nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Jasenovcu u Skupštini Crne Gore.

Borba ocenjuje da je odgovor zvanične Podgorice na ove izazove bio nedovoljno odlučan, uz tvrdnju da takav pristup može dovesti do novih političkih uslovljavanja u procesu evropskih integracija.

Istovremeno, kako se navodi, nerešenim ostaju i pitanja unutrašnje politike koja se tiču identiteta. Posebno se ističe da, uprkos rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, srpski jezik još nije normiran kao službeni u Ustavu Crne Gore, dok pitanje narodne trobojke ostaje bez institucionalnog rešenja.

Prema stavu koji prenosi Borba, evropski put ne bi smeo da bude razlog za zanemarivanje volje građana niti za, kako ocenjuju, prihvatanje spoljnopolitičkih pritisaka na štetu državnog dostojanstva. Portal zaključuje da Crna Gora može težiti članstvu u Evropskoj uniji, ali isključivo kao ravnopravan partner koji čuva svoj jezik, istoriju i nacionalni identitet.

Borba: