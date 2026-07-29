Katarina Živković se nedugo nakon porođaja vratila poslu, a sada je iskreno progovorila o tome kako uklapa karijeru i majčinstvo.

Kako je otkrila, neizmerna podrška partnera Nebojše Stojkovića Stojketa joj u mnogome olakšava budući da on ostaje sa sinom Stefanom dok pevačica ima nastupe.

- Bez podrške ne bih mogla da funkcionišem. Niko od nas nije programiran da kroz život ide sam. Koliko god mi bili jaki, uvek nam je potreban neko da nam bude vetar u leđa. Inače, da nemam podršku mislim da ne bih uspela, iskreno - rekla je Katarina i dodala da joj odvajanje od porodice tokom letnje turneje teško pada:

- Preplakala sam put od kuće do aerodroma jer mi jednostavno u nekom momentu jako nedostaje porodica i teško mi je što nisam kod kuće, a sa druge strane srećna sam na poslovnom polju. Tako da, uspevam da balansiram zahvaljujući podršci i ljubavi i zahvaljujući svim lepim stvarima koje mi se dešavaju i koje će se tek desiti - istakla je pevačica.

Alo/Hype

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