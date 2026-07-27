Autor bez jasnih dokaza iznosi niz teških tvrdnji – od navoda da će predsednik Aleksandar Vučić biti „spreman na sve“, pa do tvrdnji o navodnim „paravojnim grupama“ i „batinaškim eskadronima“, pri čemu takve optužbe u tekstu nisu ni pokušali da potkrepe bilo čime.

Posebno je problematično što se kao izvesna činjenica predstavlja scenario „erupcije nasilja“, ali i priziva sudbina Nikolae Čaušeskua.

-Spreman je riskirati i otvoreno nasilje da ostane na vlasti, ali tu je uvijek sklisko pitanje - koliko može imati podršku u tome. Sada se čini da ima veliku podršku svojih "simpatizera" i svih onih koje je zadužio na ovaj ili onaj način, ali ne zaboravimo "iskustvo" Slobodana Miloševića ili Nikolae Čaušeskua, piše Jutarnji, sugerišući kako je "Vučiću istekao rok".

Nije prvi put da hrvatski mediji Srbiju predstavljaju kroz najcrnje moguće scenarije. Naslovi koji predviđaju haos, nasilje ili kolaps države postali su svakodnevnica u hrvatskom medijskom prostoru.