Američki zvaničnici identifikovali su lokaciju na severoistoku SAD gde se neobjašnjive svetleće kugle često pojavljuju na noćnom nebu, čime su se, prema navodima, približili rešavanju dugogodišnje misterije vezane za neidentifikovane leteće objekte (NLO), piše The New York Post.

Postojanje ove lokacije utvrđeno je nakon dojave jednog lokalnog stanovnika i višestrukih poseta agenata FBI-ja. Informacije će danas biti objavljene u okviru treće grupe dokumenata o NLO-ima, koji se objavljuju na osnovu naredbe predsednika Donalda Trampa iz februara o deklasifikaciji poverljivih materijala. Tačna lokacija za sada ostaje tajna.

Pojave svetlećih kugli počele su još 2021. godine i nastavile su se u nepravilnim intervalima. Najnovije informacije smatraju se značajnim jer se osoba koja je prijavila pojavu FBI-ju u oktobru 2024. smatra pouzdanim svedokom, a mobilnim telefonom je snimila više video-zapisa na kojima se kugle vide, uključujući i trenutke kada se, kako tvrdi, umnožavaju.

FBI-ju su dostavljena četiri video-snimka, koja se sada objavljuju u najnovijem paketu dokumenata. Nakon prijema snimaka i provere da nije reč o prevari, agenti FBI-ja obišli su lokaciju i prema navodima iz izveštaja, i sami videli neobične svetlosne pojave.

Najstariji snimak, iz 2021. godine, prikazuje jednu jarku, ali udaljenu kuglu koja se tokom približno dva minuta navodno "umnožava" u najmanje tri svetleća objekta. Na snimku iz 2022. godine, sličnog trajanja, vide se dve kugle crvenkastog sjaja koje lebde jedna pored druge.

Snimak iz 2024. godine, koji traje više od četiri minuta, prikazuje jednu svetleću kuglu koja naizgled menja veličinu. Poslednji snimak, nastao 2025. godine i kraći od jednog minuta, ponovo prikazuje dve crvenkaste kugle koje lebde zajedno.

Prema deklasifikovanom izveštaju FBI-ja, svedok je "posmatrao ove objekte u blizini svoje kuće, ponekad i na udaljenosti manjoj od 200 metara".

- Objekti su primećivani kako miruju u mestu, ali i kako se kreću. Pojavljivali su se iznad horizonta, blizu tla, među drvećem, kao i u vodi ili neposredno iznad nje - navodi se u dokumentu.

Svedok je, kako se dodaje, konsultovao više osoba u vezi sa svojim zapažanjima i postavio kamere za praćenje divljači, kao i druge senzore radi prikupljanja podataka.

- Registrovao je skokove gama-zračenja koji su se poklapali sa periodima kada je posmatrao objekte, kao i dodatne neobične efekte na elektronskim uređajima i GPS sistemima - navodi FBI.

On je takođe prijavio da je i jedan njegov komšija video iste svetleće kugle. U izveštaju FBI-ja iz novembra 2024. navodi se da su dva agenta posetila njegov dom, koji se nalazi pored izolovanog jezera i tamo uočila niz neobjašnjivih svetala.

Jedno "belo svetlo" primećeno je kako "pleše" manje od deset sekundi, pomerajući se levo-desno pre nego što je nestalo. Agenti su zatim primetili dodatna svetla na zapadnoj strani imanja, među krošnjama drveća.

- U više navrata specijalni agent video je bela svetla koja su se pojavljivala iznad linije drveća. Svetla su pulsirala, bljeskala plavičasto-belim sjajem i zatim nestajala.

U istom dokumentu navodi se da su agenti posmatrali i "široke stubove svetlosti" koji su se pojavljivali na nekoliko sekundi pre nego što bi se pojavio crveni ili beli bljesak koji bi se kretao nepravilno i potom nestao.

Takođe je zabeleženo da se na suprotnom kraju jezera pojavilo jako belo svetlo iznad jarkocrvenog svetla. Oba su lebdela u visini krošnji drveća, brzo se kretala s desna na levo, nestajala, a zatim se istovremeno ponovo pojavljivala na prvobitnoj poziciji i ponavljala isti obrazac kretanja.

- Oba agenta su posmatrala ovu pojavu - navodi se u izveštaju.

Tokom posete FBI je napravio pet mutnih fotografija. Na osnovu viđenog, istražitelji su ocenili da je malo verovatno da su u pitanju dronovi ili drugi poznati tipovi letelica.

Vlasti za sada ne znaju prirodu ovih objekata i ne žele da spekulišu o njihovom poreklu dok se ne sprovedu dodatna istraživanja.

Identifikovanje lokacije na kojoj se svetleće kugle redovno pojavljuju smatra se značajnim, jer su snimci veoma slični opisima koje su davali očevici iz drugih delova Sjedinjenih Država.

Ranije objavljeni dokumenti o NLO-ima sadržali su izveštaje o sličnim pojavama na zapadu SAD, uključujući i slučaj iz prošle godine kada su ih prijavili zvaničnici u strogo čuvanom planinskom području.

Jedan obaveštajni oficir, koji je bio prisutan tokom tog događaja, opisao je kako su se kugle sličnog izgleda pojavile u neposrednoj blizini njegovog helikoptera. U istragu su bili uključeni i borbeni avioni.

Oficir je izjavio da je ostao "gotovo bez reči", dodajući da je izgledalo kao da kugle "jure" borbene avione. Na drugim lokacijama zabeleženi su samo kratkotrajni izveštaji, koji nisu omogućili postavljanje naučne opreme za detaljnije proučavanje fenomena.

Donald Tramp i njegovi najbliži saradnici do sada nisu komentarisali moguće uzroke neobjašnjenih vazdušnih pojava, a objavljeni dokumenti razlikuju se po stepenu potvrđenosti navoda.

Tramp je ranije izjavio da je skeptičan prema postojanju vanzemaljskog života, ali je naredio objavljivanje dosijea o NLO-ima nakon što je bivši predsednik Barak Obama tokom intervjua u februaru govorio o vanzemaljcima.

- Stvarni su, ali ih ja nisam video.