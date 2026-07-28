Snažan zemljotres pogodio je prefekturu Kumamoto na japanskom ostrvu Kjušu, izazvavši velika oštećenja na putevima, mostovima i zgradama.

Epicentar potresa bio je južno od grada Kumamoto, a nakon prvog udara usledile su desetine naknadnih potresa. Zbog oštećenja infrastrukture bez struje je ostalo na desetine hiljada domaćinstava, dok je železnički saobraćaj u delu regiona obustavljen.

Tržni centar se urušio, ljudi ostali pod ruševinama

Najteža situacija zabeležena je u gradu Kašima, gde se delimično urušio tržni centar Aeon Mall.

Prema prvim informacijama, više ljudi ostalo je zarobljeno ispod ruševina, dok su spasilačke ekipe odmah započele potragu. Pojedini mediji navode da postoji strah od većeg broja poginulih, ali zvaničan broj žrtava još nije potvrđen. Istovremeno se istražuje i uzrok eksplozije koja je usledila nakon zemljotresa.

Hiljade spasilaca na terenu

Japanska premijerka Sanae Takaiči saopštila je da vlasti i dalje procenjuju razmere katastrofe i da su spasilačke operacije u toku.

Više hiljada pripadnika snaga bezbednosti angažovano je na raščišćavanju ruševina i potrazi za preživelima, dok je stotinama hiljada stanovnika preporučena evakuacija zbog opasnosti od novih potresa. Nadležni upozoravaju da bi podrhtavanje tla moglo da se nastavi i narednih dana.

Nuklearna elektrana nije oštećena

Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da posle zemljotresa nisu zabeleženi bezbednosni problemi u nuklearnoj elektrani Sendai.

Japan se nalazi na Pacifičkom vatrenom prstenu i jedna je od seizmički najaktivnijih zemalja na svetu, zbog čega su snažni zemljotresi česta pojava.

Izvor: Reuters, AP, Al Jazeera.