Posao specijalnog agenta američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) smatra se jednim od najzahtevnijih u svetu. Kandidati prolaze kroz brojne provere, testove i intervjue, a među zadacima koji se često dele na društvenim mrežama nalaze se i različite logičke mozgalice koje proveravaju način razmišljanja i sposobnost rešavanja problema.

Jedna od najpoznatijih zagonetki poslednjih godina postala je viralna nakon što ju je podelio influenser Metju Palandra, čije objave prati nekoliko miliona ljudi. Prema njegovim rečima, upravo ovakav način razmišljanja očekuje se od osoba koje žele da rade u FBI-ju.

Iako nije zvanično potvrđeno da se baš ova mozgalica koristi u procesu selekcije FBI kandidata, ona se godinama navodi kao primer zadatka koji testira logiku i zapažanje.

Možete li da rešite ovu FBI mozgalicu?

Zamislite sledeću situaciju.

Muškarac i žena odlaze na prvi sastanak u restoran. Napolju je veoma toplo, pa dok čekaju hranu, oboje dobijaju po čašu ledene vode.

Žena je veoma žedna i odmah popije tri čaše ledene vode.

Muškarac, međutim, svoju vodu pije polako, gutljaj po gutljaj, tokom celog obroka.

Kasnije istog dana muškarac šalje poruku da se oseća loše i da mu je naglo pozlilo.

Pre ponoći umire.

Tokom istrage policija utvrđuje da su i njegova i ženina voda bile otrovane.

Pitanje glasi:

Zašto je muškarac umro, a žena preživela?

Zastanite na trenutak i pokušajte sami da pronađete odgovor pre nego što nastavite sa čitanjem.

Rešenje krije jedan detalj koji mnogi previde

Na prvi pogled deluje kao da nema logičnog objašnjenja, jer su oboje pili istu vodu.

Međutim, ključ se krije u jednoj sitnici koja se pominje na samom početku priče.

Otrov nije bio u vodi, već u kockama leda.

Pošto je žena bila veoma žedna, brzo je popila vodu, dok se led još nije otopio. Na taj način otrov nije stigao da se pomeša sa pićem koje je popila.

Muškarac je, s druge strane, vodu pio polako. Kako je vreme prolazilo, led se otopio, otrov se pomešao sa vodom i on ga je uneo u organizam.

Upravo zato je on preminuo, dok je žena ostala nepovređena.

Zašto su ovakve mozgalice toliko popularne?

Logičke zagonetke poput ove ne zahtevaju posebno predznanje, već pažljivo čitanje i sposobnost da se uoči detalj koji većina ljudi na prvi pogled zanemari.

Zbog toga su postale veoma popularne na društvenim mrežama i često služe kao zabavan način da ljudi provere svoju moć zapažanja i logičkog zaključivanja.

Bez obzira na to da li je ova konkretna mozgalica zaista deo testiranja FBI kandidata ili je reč o internet mitu, jedno je sigurno – uspešno rešavanje zahteva koncentraciju, analitičko razmišljanje i obraćanje pažnje na naizgled nevažne informacije.