U akciji crnogorske policije i Federalnog istražnog biroa (FBI) uhapšen je pripadnik Iranske revolucionarne garde Amir Barati (39) kojeg Sjedinjene Američke Države terete da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD za 3,4 milijarde dolara, saopšteno je iz Uprave policije.

- Službenici Sektora za borbu protiv kriminala - NCB Interpol Podgorica, FAST tima za međunarodne ciljane potrage su, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Kotor, po direktnom zahtevu za hapšenje koji je izdat od strane nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarije Federalnog istražnog biroa (FBI), locirali i danas na teritoriji opštine Kotor lišili slobode A. B (39), državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage iz oblasti sajber kriminala i organizovanog kriminala, radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega u Sjedinjenim Američkim Državama, i to pred Višim sudom u Njujorku za više optužbi - saopšteno je iz Uprave policije.

Navode da je Barati optužen da je izvršio krivična dela - zavera radi izvršenja računarske prevare i hakovanja računara, kao i krađe identiteta.

- I to na način što je od 2013. godine kao saradnik pravnog lica sa teritorije Irana sprovodio masovne hakerske napade na infrastrukturu Sjedinjenih Američkih Država - na preko 150 Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, uzrokujući štetu koja se procjenjuje na više od 3,4 milijarde američkih dolara. Ukradeni podaci, kao i pristup kompromitovanim univerzitetskim nalozima, korišćeni su u korist IRGC-a (Islamic Revolutionary Guard Corps - Iranske revolucionarne garde) i drugih iranskih korisnika, uključujući univerzitete sa sedištem u Iranu.

Iz UP saopštavaju da je tom akcijom, koju je uspešno izveo Fast tim za međunarodne potrage NCB Interpola Podgorica, nastavljena odlična saradnja između NCB Interpola Podgorica i Federalnog istražnog biroa (FBI):

Amir Barati će u zakonom previđenom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi daljeg postupka u vezi sa izručenjem ovog lica nadležnim organima SAD-a.

Alo/Vijesti

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