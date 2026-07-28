Pokretanje ugostiteljskog objekta često zahteva velika početna ulaganja, od renoviranja prostora do nabavke opreme i stvaranja prepoznatljivog imena. Zbog toga se na tržištu sve češće pojavljuju ponude za kupovinu već razvijenih biznisa koji novom vlasniku omogućavaju da odmah nastavi rad.

Jedna takva ponuda pojavila se u centru Beograda, na teritoriji opštine Stari grad. Na prodaju je ponuđen postojeći ugostiteljski biznis po ceni od 11.500 evra.

Kako se navodi u oglasu, predmet prodaje nije nekretnina, već kompletno opremljen lokal sa postojećim brendom, poslovnim konceptom i elementima potrebnim za nastavak rada.

Šta je uključeno u cenu od 11.500 evra?

Potencijalni kupac dobija prostor koji je već uređen za ugostiteljsku delatnost, zajedno sa inventarom i opremom koja je potrebna za svakodnevno funkcionisanje lokala.

U ponudi su navedeni:

kompletno opremljen ugostiteljski prostor;

postojeća oprema i inventar;

razvijen brend i poslovni koncept;

mogućnost prenosa vlasništva nad društvom sa ograničenom odgovornošću;

mogućnost nastavka zakupa uz saglasnost vlasnika prostora;

prilika za nastavak poslovanja bez velikih dodatnih ulaganja u početnoj fazi.

Prema informacijama iz oglasa, novi vlasnik bi mogao da preuzme već postavljen koncept i izbegne deo troškova koji obično prate otvaranje novog lokala, poput uređenja enterijera, nabavke osnovne opreme i stvaranja početne baze gostiju.

Lokal u zakupu, prenos zavisi od vlasnika prostora

Važna stavka jeste da se lokal ne prodaje kao nekretnina, već da posluje u prostoru koji je pod zakupom. Prenos ugovora o zakupu na novog vlasnika moguć je samo uz saglasnost zakupodavca.

To znači da bi zainteresovani kupac pre konačne odluke trebalo da proveri sve detalje vezane za uslove zakupa, troškove i mogućnosti nastavka korišćenja prostora.

Mogućnost za različite ugostiteljske ideje

Prema opisu ponude, prostor može da nastavi da funkcioniše u postojećem formatu, ali pruža mogućnost i za razvoj drugačijeg koncepta.

Lokal bi mogao da bude prilagođen različitim vrstama ugostiteljske ponude, poput koktel bara, vinskog bara, prostora za kraft pića, ali i mesta za organizaciju privatnih događaja, tematskih večeri i drugih sadržaja.

Za kupca koji želi da uđe u ugostiteljski posao, najveća prednost ovakve ponude jeste brz početak rada. Umesto višemesečne pripreme, uređenja prostora i traženja opreme, moguće je preuzeti već formiran poslovni model.

Razlog prodaje su novi poslovni planovi

Kao razlog prodaje navedeno je da se sadašnji vlasnik odlučio da se posveti drugim poslovnim projektima.

Cena za preuzimanje kompletnog biznisa iznosi 11.500 evra, dok u oglasu nisu navedeni detalji o prihodima, mesečnim rashodima, finansijskim rezultatima poslovanja niti uslovima zakupa.

Zainteresovani kupci mogu dodatne informacije o poslovanju, dokumentaciji i samom prostoru dobiti direktno od prodavca, kao i dogovoriti obilazak lokala, piše Blic.