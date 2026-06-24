U drugoj poruci sa zahtevom za otkupninu, poslatoj jednoj televizijskoj stanici u Tusonu u američkoj državi Arizona nakon otmice Nensi Gatri, majke voditeljke emisije "Today" Savane Gatri, navodi se da je ona preminula ubrzo nakon otmice, preneli su američki mediji pozivajući se na izvore upoznate sa istragom. Nensi Gatri (84) oteta je iz svog doma u Tusonu 1. februara, a u danima nakon njenog nestanka različite poruke sa zahtevima za otkupninu upućene su lokalnim medijima, prenosi ABC News. Porodica Gatri primila je dve poruke koje su istražitelji ocenili kao potencijalno verodostojne, a Federalni istražni biro (FBI) pokušao je da utvrdi njihovo poreklo.

U prvoj poruci tražena je isplata otkupnine u kriptovaluti za njen povratak, dok je u drugoj navedeno da je Nensi Gatri preminula ubrzo nakon otmice i da je sahranjena u prirodi. Savana Gatri se nekoliko dana nakon nestanka svoje majke oglasila putem društvenih mreža, navodeći da je porodica primila poruku i moleći otmičare da je vrate.

"Molimo vas sada da vratite našu majku. Ovo nam mnogo znači i platićemo", navela je tada voditeljka.

Istražitelji su ranije objavili snimke sa kamere na vratima kuće Nensi Gatri, na kojima se vidi maskirana osoba, ali njena lokacija i dalje nije poznata, dok osumnjičeni za otmicu nije identifikovan. Savana Gatri je u martu, u svom prvom intervjuu nakon nestanka majke, izjavila da porodica i dalje nema odgovore i pozvala sve koji imaju informacije da se jave istražiteljima. "Neko može da učini pravu stvar i nikada nije kasno za to", poručila je ona.